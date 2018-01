Šokolaad võib 40 aasta pärast olla haruldane delikatess

California ülikooli bioteaduste osakonnas ootavad rida väikseid kakaotaimeidusid külmikus oma saatust. Taimede genoomikaga tegelevas ülikooli instituudis transformeeritakse kakaotaimi, kirjutab The Independent.

Kui kõik möödub edukalt siis on need väikesed idud võimelised kasvama kuivemas ja soojemas kliimas, kui originaaltaim. See on võimalik uue tehnoloogiaga CRISPR, mis võimaldab teha väikseid ja täpseid muudatusi DNAle, mida varem pole olnud võimalik teha. Sama tehnikaga tehakse ka juba teravilju odavamaks ja tõhusamaks. See on eriti kasulik just arengumaades, kus on rohkem kahjureid ja vähem vett.

Kakaotaimed hõivavad ebakindlat osa planeedil. Nad kasvavad väga peenikesel vihmametsade alal, kus temperatuur, vihm ja niiskus püsivad aastaringi üsna samad. Üle poole maailma šokolaadist tuleb ainult kahest Lääne-Aafrika riigist – Elevandiluu Rannikust ja Ghanast. Need alad ei võimalda aga paari kümnendi pärast kakaod kasvatada.

Aastaks 2050 on tõusvate temperatuuride tõttu kakao kasvatus sunnitud liikuma 300m kõrgemale mäejalamile, mis on hetkel looduse ja loomade kaitseala. Snickersit ja teisi tuntuid maiustusi valmistav ettevõte Mars on antud probleemist ja ka teistest kliimasoojenemisega kaasnevatest raskustest teadlik.

Ülikooli projekt toimib koostöös Marsiga ja sellega loodetakse leida lahendus kakaotaimi ähvardavale saatusele. Hoolimata sellest millises viljas näeb avalikkus CRISPRi edukat kasutus, arvatakse, et antud tehnoloogia on ülioluline töövahend, taimede muundamisel kohanemiseks kliimasoojenemisega.