Eesti Vabariigi juubeliaastal ilmub hõbedast postmark

Harukordse postmargi nominaalhind on 10 eurot. Postmargi mõõdud on 28x38 mm ja kaal 1,2 grammi. Kõik margid on pakendatud läbipaistvatesse plastikust kaitsekapslitesse. Esimesed paarsada juubelimarki on pakendatud ka esinduslikku kinkekarpi.

«Tegemist on esimese puhtast hõbedast postmargiga Eestis ning kuna ka selle ilmumisaeg – Eesti Vabariigi 100. sünnipäev – on sümboolne, sobib mark ideaalselt nii eriliseks meeneks ja mälestusesemeks iseendale kui ka kingituseks,» ütles Omniva postiäri valdkonna juht Mari Allese.

Hõbedast mark ilmub piiratud tiraažis. Ärikliendid saavad marki kuni 10.jaanuarini ka ette tellida.