Saksamaa supermarketi saiakestest leiti nõelu

Alates detsembrist on Saksamaa politsei registreerinud viis juhtumit, milles kliendid on leidnud nõelu oma toidust, mis on ostetud odavsupermarketist Offenburgi linnas Baden-Württembergi liidumaalt, vahendab The Local.

Politsei andmetel toodi tooted korrektselt poodi ja nõelad pandi toodetesse alles poes. Kliendid leidsid teravad esemed röstsaiadest ja salamisnäkkide pakkidest. Alla neelatud nõelad võivad põhjustada tõsiseid sisemisi vigastusi ja klientidel vedas, et nad märkasid neid enne söömist.

Kindlat viisi, kuidas nõelad toodetesse said, ei tea kohalik politsei siiani. «Me anname endast kõik, et seda teada saada,» ütles Karen Stürzel, Offenburgi politsei esindaja. «Pakke uuritakse ja võimalike tunnistajaid küsitletakse.»

Möödunud septembris mürgitas Saksamaal 53-aastane mees toitu Baden-Württenbergi liidumaa supermarketites ja nõudis miljoneid eurosid lunaraha. Hetkel pole antud juhtumi puhul ühtegi tõendit väljapressimisest.

Supermarketis, kust nõelad leiti, on kasutusele võetud täiendavad turvameetmed ja on eemaldatud kõik nõeltega tooted. Uued tooted läbivad nüüd visuaalse kontrolli enne sortimist. Toiduinspektsiooni ametnikud töötavad koos politseiga ja metallidetektoriga otsitakse edaspidi toodetest võõraid esemeid.