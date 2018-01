Elroni tipptunni rongid võivad olla nädala lõpuni inimestest pungil

Pühade lõpuga naasevad inimesed tagasi tööpostidele ja paljude üllatuseks teenindab Elron õhtusel ja hommikusel tipptunnil reisijaid väiksema rongiga. Sellega kaasneb rongide ülerahvastatus ja piiratud liikumisruum.

Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo sõnab, et sõitjate arvu mõjutavad tegurid puudutavad väljumisi erinevalt. «Mõnel juhul võib reisijaid olla isegi poole vähem tavapärasest, samas osade väljumiste puhul nõudlus hoopis kasvab,» vastas Kongo.

Nõudluse suuremat kasvu prognoosib Elron arendusjuhi sõnul alles järgmise nädala alguseks, kui on planeeritud täiendavalt mitmetele väljumistele suuremad rongid. Homsest hommikust aga teenindatakse kõige populaarsemat hommikust Keila-Tallinna väljumist suure rongiga.

Küsimusele, kas rongide ülerahvastumine sõitjate turvalisuse ohtu seab, vastab Kongo, et kõikides rongides on ette nähtud seisukohad ja paigaldatud seadmed, mis takistavad liikuma hakkamist, kui sõitjate arv on lubatust suurem. «Lisades siia juurde, et rongi puhul on nii kiirendamine kui ka pidurdamine oluliselt sujuvam võrreldes bussidega (kus inimesed seisavad igapäevaselt), siis on rongisõit igati ohutu ka juhul, kui istekohta kohe ei leidu või lihtsalt eelistatakse lühikese sõidu puhul istet mitte võtta.»

Elron vabandab ebamugavuste pärast ja loodab lähipäevil haaked taas lisada.