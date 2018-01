Swedbank ja SEB sellel aastal paroolikaartidest veel ei loobu

«2018. aasta algus ei too paroolikaartide kasutajatele koheselt kaasa mingeid muutusi. Paroolikaardiga saab endiselt teha tehinguid kuni 200 euro eest päevas,» ütles Swedbanki klienditeenuste juht Ede Raagmets BNS-ile.

«Küll aga peavad paroolikaartide kasutajad arvestama sellega, et 2019. aastal paroolikaartide kasutamine lõpeb, kuna Euroopa Liidu (EL) seadusandlus kutsub sellise muutuse esile. Muutus tuleneb tehnoloogia arengust, mis on jõudnud nii kaugele, et paroolikaardid ei ole autentimisvahendina enam piisavalt turvalised,» lisas ta.

Ka SEB ei plaani 2018. aastal paroolikaartidest loobuda ega kehtesta interneti- ja mobiilipangas ülekannetele uut, madalamat päevalimiiti. Kuid seejuures on panga klientide seas koodikaartide kasutajate osakaal aastaga langenud 10 protsenti. Lisaks sellele, pole praegu SEB klientide seas koodikaart enam kõige populaarsem autentimise viis, 2017. aasta alguses oli paroolikaart veel kõige enam kasutatav autentimise viis.

«Me kindlasti ei näe koodikaartidele pikka tulevikku ja selles osas oleme terve eelmise aasta jooksul korraldanud oma klientide seas teavitamis- ja harimistööd uute autentimisvahenditele ülemineku toetamiseks,» ütles SEB kommunikatsioonijuht Julia Piilmann BNS-ile.

«Koodikaartidest loobumise kiirus sõltub ühelt poolt EL-i vastava direktiivi nõuetest, mis eeldatavasti hakkavad kehtima 2019. aasta lõpus ning klientidele uute sobivate lahenduste leidmise kiirusest ja ka koodikaardi kui autentimisvahendi kasutamise turvalisusest,» lisas ta.

Samas hakkab Danske Bankis käesoleva aasta 13. jaanuarist interneti- ja telefonipangas maksete kinnitamisel kehtima 200-eurone päevalimiit ning alates 31. märtsist lõpetatakse koodikaartide kasutamine täielikult.

Coop Pank lõpetas uute paroolikaartide väljastamise 2017. aasta 1. augustil, kuid olemasolevatele kasutajatele jäi paroolikaardi kasutamise võimalus esialgu siiski alles.«Me ei ole teinud lõplikku otsust paroolikaardiga tehtavate ülekannete maksimaalse päevalimiidi alandamise osas ning samuti selles osas, mis ajast loobume paroolikaardi kasutamise võimaldamisest täielikult,» ütles Coop Pang turundusjuht Tiina Tali BNS-ile.

Ka Luminor on alates 2017. aasta aprillist loobunud paroolikaartidest ning kasutab nende asemel koodirakendust ja digivõtit, lisaks saavad kliendid internetipanka siseneda ka ID-kaardi ja Mobiili-ID-ga «Luminoris kasutusel olevate autentimislahenduste puhul saavad kliendid soovikorral ise ülekande limiite määrata, pangapoolsed piirangud päevastele limiitidele puuduvad,» ütles Luminori kommunikatsioonispetsialist Jana Kutšinskaja BNS-ile.

Riigikogu võttis 2017. aasta 15. novembril vastu makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse, millega karmistatati internetimaksete turvanõudeid. Eelnõuga rakendatakse internetimaksetele ajakohaseid turvanõudeid, mistõttu väheneb paroolikaartide kasutamisala. Eelnõuga viiakse ühtlasi Eesti seadused kooskõlla uue EL-i makseteenuste direktiiviga.

Tulevikus peavad makseteenuse pakkujad rakendama kliendi tuvastamisel niinimetatud tugeva autentimise nõudeid. Eestis võimaldavad seda näiteks ID-kaart, mobiil-ID, samuti erinevad rakendused ja paroolikalkulaatorid. Maksetega seotud turvariskide maandamiseks piiratakse seniste paroolikaartide kasutust, sest need on hõlpsasti kopeeritavad. Piirangud laienevad ka nendele internetimaksetele, mille puhul ainsa turvaelemendina kasutatakse pangakaardile trükitud numbrikombinatsiooni.

EL-i direktiivi turvanõuded jõustuvad täies ulatuses orienteeruvalt 2019. aasta lõpus, mistõttu kaovad kasutuselt ka internetipankade paroolikaardid.