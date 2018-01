Miks on oluline kasutada iPhone'i ekraanil öörežiimi?

Sinine valgus võib aju segadusse ajada, kuna sarnaneb päikesevalgusega. See omakorda tähendab, et keha lõpetab magamiseks vajamineva melatoniini tootmise ja unetsükkel on häiritud. Pikas perspektiivis võib aga kehv uni tuua endaga kaasa hulganisti terviseprobleeme.

Probleemiga võitlemiseks on iPhone’i omanikel võimalik uue operatsioonisüsteemi abil õhtuti sisse lülitada öörežiim, mis vähendab sinise valguse hulka ekraanil ja muudab ekraani toonid soojemaks.

Ajakirja Tech Insider tehnikaajakirjaniku sõnul on iPhone’i öörežiim üks parimaid uuendusi, mis tehnikagigant on oma telefonidesse toonud.

Siiski ei saa kehva und ajada vaid sinise valguse süüks. Business Insider vestles ka uneeksperdiga, kes tõi välja, et sinine valgus on vaid üks nutitelefoni osadest, mis meie und võib häirida. Palju rohkem võib une viia nutitelefonis veedetud tegevused nagu näiteks sotsiaalmeedias sirvimine ja uudiste lugemine.

The Independent soovitab lisaks öörežiimile lülitada ööseks sisse ka lennurežiim, et mitte lasta enda und nutitelefoni uuendustest ja märguannetest segada.