Kuidas plaaditud pinnad 15 minutiga puhtaks saada?

Võta üks minut tootesildi lugemiseks. Puhastusvahendile märgitud koostis ja kasutusjuhend ütlevad sulle kiiresti, millise mustuse või plekkide eemaldamiseks seda tuleb kasutada.

Vaata ka seda, kui suur on puhastusvahendi pH-arv. Aluseliste vahendite pH on üle seitsme, need saavad paremini hakkama rasvase mustusega. Kui pH jääb alla seitsme, on tegemist happelise vahendiga, millega on hea eemaldada valgeid lubjajääke.

Kasuta kindlasti kummikindaid, sest nii aluselise kui happelise koostisega puhastusvahendid võivad kergelt nahapinda kahjustada.

Kui eelmisest põhjalikust seinte pesemisest on mõnda aega möödas ja alumised plaadid on omandanud tugeva kollaka varjundi, on aeg võtta ette põhjalikum küürimine.

Esmalt valatakse plaadid üle juhendi järgi tehtud vee ja pesuaine lahusega. Seejärel harjatakse sein või põrand korralikult üle. Tugevatoimelist pesuvahendit ei tohi panna kuiva vuugi peale, sest see võib vuuki lagundada.

Kui plaatide vahelised vuugid on väga määrdunud, tuleb nende puhastamiseks appi võtta kitsam aga tugevam vuugihari. See ulatub hästi vuugipõhjani ning lükkab sealt mustuse lahti.

Kui sa kasutad vannitoa puhastamiseks happelist pesuvahendit, jälgi hoolega ka seda, kui kaua tuleb ainel mõjuda lasta. Vahend eemaldab küll plaatidelt valged lubjajäägid, kuid liiga kauaks pinnale jäädes võib aja jooksul kahjustada plaadipinda ja glasuuri.

Tähelepanelik tasub olla nende vuukide puhastamisel, mis on täidetud silikooniga. Tavaliselt on need põranda ja seina ühenduskohas, aga ka köögi töötasapindade või vanni servades.

Silikooniribad saad puhtaks ilma jõudu kasutamata. Kasta käsn pesuvahendi lahusesse ja pühi silikooniga täidetud vuugid puhtaks.

Pesu lõpuks tuleb pesuvahendi jäägid seinalt maha loputada. Tee sedagi põhjalikult, sest plaadipinnale jäänud pesuvahend võib endasse mustust imada ning pind määrdub sedasi rutem kui tavaliselt.

Lõpetuseks võta kummiservaga akna- või põrandakuivataja ning tõmba liigne vesi seinaplaatidelt ära.

Asjatundlik ja põhjalik vannitoa koristamine on alati vaeva väärt, sest pärast seda püsivad nii plaadid kui ka vuugid kauem puhtad. Veelgi püsivama tulemuse saamiseks töötle äsja puhastatud pindu spetsiaalse plaadi- ja vuugikaitsevahendiga Seal.

Kiilto valikust leiad kõik vajalikud puhastusvahendid nii põhjalikuks kui ka iganädalaseks puhastuseks. Kasutades neid eesmärgipäraselt, saad vannitoa ja ka köögis olevad plaadipinnad kiiresti puhtaks.

Kiilto Stona teeb plaadid ja vuugid puhtaks

- Väga tõhus vahend plaatide ja kivipindade puhastamiseks.

- Eemaldab paakunud mustuse, paakunud rasva ja katlakivi.

- Soovitame kasutada nii pesuruumides kui köögis.

- Ei sobi marmorpindadele, pH 12.

Kiilto Clean saab jagu roostest ja katlakivist

- Väga tõhus vahend, eemaldab plaatidelt ka tugevad roosteplekid ja lubjasette, kui kasutada lahjendamata kujul.

- Vähem määrdunud pindade puhul lahjendatakse vahekorras 25 ml 5 liitri vee kohta.

- Vahendit tuleb 10-20 minutit peal hoida.

- Puhastatud pinnad pestakse kaks korda puhta veega üle.

- Happeline vahend (pH 1), ei sobi metallpindade, -kraanikausside ja segistite puhastamiseks.

Kiilto Seal hoiab plaate ja vuuke määrdumise eest

- Vuugi- ja plaadikaitsevahend, mis annab mustust ja vett hülgava pinna.

- Pind ei jää libe, sobib ka põrandatel kasutamiseks.

- Kantakse svammi abil eelnevalt puhastatud pinnale.

- Kasutamissagedus 1-2 korda aastas või vastavalt koristamisvajadusele.

- Kaitsev toime tekib ööpäeva jooksul. Kui Kiilto Seal õhtul peale kanda, saab hommikul pesuruumi kasutada.

Kiilto Milki paneb ka segistid särama

- Sobib segistite, metallist valamute ja seinaplaatide puhastamiseks.

- Mugavas spreipudelis, kiiresti kasutatav.

- Kohe kasutamiseks valmis, pH 3.

Vaata lähemalt siit!