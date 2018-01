Tervislikke jooke ootab ees hinnatõus

Orkla Foods Latvija turundusjuhi Raitis Avotise sõnul on märgatavalt kallinenud mahlakontsentraatide hinnad, kirjutab Leta.

Näiteks mustsõstrakontsentraat 34%, viinamarja oma 37%, ananasssi oma 55%, maasika oma 65% ja õuna oma 79%.

Avotise sõnul kallineb seetõttu nende sarjade «Spilva» ja «Gutta» toodang keskmiselt viiendiku võrra, teistes tootegruppides hinnatõusu pole ette näha.

Teise Läti mahlatootja Cido Grupa juht Marius Kirstukas ei vastanud Leta päringule, kas on kavas hindu tõsta, kuid tunnistas, et toormehind sõltub ilmast ja mitmes piirkonnas olid need mullu ebasobivad. Kallinenud on õuna-, viinamarja- ja kirsimahla tooraine.

Maxima Latvija sisseostujuht Edvin Lakstiga ütles, et on juba tootjatelt saanud infot hinnatõusu kohta ja see mõjutab ka poeriiulitel näha olevaid hindu. Tootjatega käivad hinnaläbirääkimised.