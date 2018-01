Jaanuari ostukorv: millised hinnad tõi kallinev uus aasta?

Möödunud aasta soodsaima ostukorvi rajal jätkab jaekett Grossi toidukaubad, mis pakub algava aasta esimesel kuul kaupa kõige soodsamalt. Juurviljade valik on Grossi kaupluses aga kõige odavam. Samas tasub mainida, et nende A+ suurusega poes puudusid kaks otsitud toodet – nektariin ja arbuus, mis langetasid natuke ostukorvi hinda. Odavuselt teisele kohale platseerunud Maximas, kus puudusid samuti nektariin ja lisaks tume ploom, maksab ostukorv aga ligi paar eurot rohkem.

Kalleim ostukorv on Selveris, kus kõige suurem hinnaerinevus võrreldes teiste poodidega on banaani kilohinnal. Selveris maksab banaanikilo 3,49 eurot, aga teistes poodides jääb kilo hind umbes 1 euro kanti. Tasub aga mainida, et Selveris on müügil kõige odavam pakk võid soodushinnaga 1,29. Kalliduselt teisele kohale jäänud Prisma ostukorv maksis 50,59 eurot ja vahe Selveri ostukorviga on ligi 4 eurot. Samas tasub märkida, et mõlemas jaeketis olid olemas kõik otsitud tooted.

Kui arvestada ainult tootegruppe, mis igas poes esindatud olid, poleks hinnaerinevus ostukorvide vahel nii suur. Sellisel juhul kuuluks kalleima poe tiitel Rimile, kuid odavaim ostukorv oleks endiselt Grossi kauplustes.