Kassetid teevad tagasitulekut, eelmisel aastal müüdi neid rekordarv

Kassette müüdi 2017. aastal 174 000 tükki, mis on kolmandiku võrra rohkem, kui eelmisel aastal. See tõus lisandub veel eelmise üle-eelmise aasta numbritele, mil helikassettide müük tõusis 74 protsenti, vahendab Geenius.

Põhjuseid, miks kassetid taas tagasi on tulemas, leidub ilmselt mitmeid, kuid The Verge märgib, et suuresti võib asja taga olla hittfilm «Guardians of the Galaxy», mille helikogu avaldati ka kasseti peal ning mida osteti märkimisväärne hulk.

Siiski, kassetid on endiselt nišitoode. Näiteks vinüülplaatidel albumeid osteti eelmisel aastal üle 14 miljoni