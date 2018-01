Õõvastav: Moskva vorstiviilus turritasid karvad

Karvad vorsti sees. | FOTO: Lugeja pilt

«Täname tarbijat tagasiside ja tähelepanu juhtimise eest ning on kahju, et ta sellise ootamatu üllatuse osaliseks sai,» sõnas Maks & Mooritsa turundusjuht Mirjam Endla. «Meie tootmisprotsess on rangelt reguleeritud ja jälgitav ning püüame välja selgitada, millega täpsemalt on tegemist. Paraku on foto järgi keeruline spekuleerida ning suhtleme tarbijaga edasi, et teada saada, milline oli konkreetne partii ja tootmises selgitada, mis võis selle ebahariliku kõrvalekalde põhjustada.»