Gemalto tuli välja sõrmejäljelugejaga kontaktivaba maksekaardiga

Eestlastele kurikuulsaks saanud ID-kaardi kiipe valmistav ettevõte Gemalto tuli välja maailma esimese puutemaksekaardiga, millel on sõrmejäljelugeja. Kõik, kes uut kaarti kasutavad, saavad Gemalto sõnul sekunditega makseterminalides arve tasuda kasutades selleks sõrmejälge, mitte traditsioonilist PIN koodi, vahendab ZDNet.com.

Kuidas sõrmejäljelugeja aga töötab, kui kaardil pole vooluallikat? Gemalto sõnas, et kaardil puudub patarei ja biomeetriline sensor saab tööks vajaliku voolu puutevabalt makseterminalilt. Kuna kaart on ehitatud eksisteerivaid standardeid silmas pidades, siis töötab see kõigi praegu kasutusel olevate kontaktivabade terminalidega.

Gemalto uus kaart on hetkel saadaval ainult Küprose Panga klientidele ja kaardi taotlejad peavad panga esinduses oma sõrmejälje salvestama. Sõrmejälg salvestatakse ja talletatakse taotlemise käigus ainult kaardile.

Kui klient soovib makset teostada asetab ta oma sõrme lugejale ja puutemakse ajal võrreldakse sensoril olevat sõrmejälge talletatud jäljega.

Möödunud aastal tuli Mastercard välja enda kaardiga, millel on ka sõrmejäljelugeja, kuid kasutamiseks tuleb see sisestada makseterminali ja puutemakse võimalus kaardil puudus.

Gemalto asepresident Paul Kobos ütles ZDNetile, et laiemale avalikkusele saab kaart kättesaadavaks tänavu aasta lõpus või järgmise aasta algul.