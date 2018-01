Video: praetud kala ärkas köögilaual ellu

Hiinas asuvas restoranis ärkas näiliselt surnud kala pärast praadimist ellu ning see jäädvustati kaameraga, vahendab The Independent.

Video lindilt on kuulda, kuidas naine hüüatab mandariini keeles :«Oi ei! See liigutab!», kui kala liigutama. Video laaditi üles Hiina sotsiaalmeedia kanalisse Weibo ning see on hirmutanud tuhandeid inimesi.

Kuigi kala paistab surnud olevat, on video tekitanud palju küsimus loomakaitsjate seas, kes tunnevad muret, et kala võib siiski elus olla ja kannatada.

IFLScience'i teadusportaali sõnul on kala aga vägagi surnud – lihtsalt tema keha ei tea seda veel. Portaali kohaselt on tegemist väga levinud nähtusega. «Isegi, kui aju ja süda ei tööta, reageerivad keharakud siiski ärritajatele,» seisab portaalis.

Suurem osa sotsiaalmeedias kommenteerijatest usub, et tegemist on lihtsalt kehvasti küpsetatud kalaga.