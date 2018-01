Reegel, mida enamik Uno kaardimängus pole märganud

Kuigi kõigile tunduvad Uno kaartide reeglid üsna üheselt mõistetavad, siis avastas üks austraallanna, et enamik on siiski populaarset mängu valesti mänginud, vahendab news.com.au.

Tõenäoliselt on suur osa Uno kaartide mängijaid mängu selgeks saanud lapsepõlves kellegi teise käest reegleid kuulates, mistõttu pole kordagi tuntud ka vajadust ette võtta mängujuhis ja lugeda, et kuidas mäng tegelikult käib. Austraallanna LaToya McCaskill Stallings otsustas aga tuntud mängu reegleid siiski lugeda.

«Võta 4» kaart. | FOTO: Kuvatõmmis

Iseendale ja ka paljudele teistele suureks üllatuseks avastas ta, et suur osa on mängu siiani valesti mänginud. Nimelt tohib mängija oma kaardipakist käia «võta neli kaarti» kaardi vaid juhul, kui tal ei ole mitte ühtegi teist kaarti käia. Kui järgmine mängija kahtleb, et eelmine mängija valetas, siis võib ta paluda viimasel enda kaardid ette näidata. Kui selgub, et mängija oligi valetanud, siis tuleb tal võtta kaardipakist neli kaarti lisaks, kui aga käik osutub tõeks, tuleb sel, kes kahtles mängijas, võtta kaardipakist juurde kuus kaarti.

Naine postitas oma avastuse ka sotsiaalmeediasse, kust selgus, et nii mõnigi pole sellest reeglist midagi kuulnud.