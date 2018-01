H&M palub vabandust rassistliku reklaami pärast

Riideid müüv Rootsi poekett H&M sai suure kriitika osaliseks ja palus andestust, sest reklaamikampaanias poseeris mustanahaline laps koos pusaga, millel oli kirjas «kõige lahedam ahv džunglis». Ettevõte nõustus kriitikutega, kes pildi peale ärritusid. Pilt ilmus ettevõtte veebipoes ja näitas mustanahalist last nimetatud pusaga, kuid tootesarja teisi riideid reklaamisid valged lapsed.

Pilt küttis internetis kõvasti kirgi ja selle tulemusena lõpetas Kanada artist The Weeknd oma koostöö riiete jaemüüjaga.

«Ärkasin hommikul šokis ja tundsin piinlikkust selle foto pärast. Olen sügavalt häiritud ja ei tee enam koostööd H&M poeketiga,» teatas The Weeknd oma avalduses.

«Meil on sügavalt kahju, et selline pilt jäädvustati ja meil on kahju pusal oleva teksti pärast,» ütles H&Mi esindaja. «Seega oleme me eemaldanud selle pildi oma kanalitest ja lisaks ka riideeseme oma globaalsest tootenimekirjast.»

Vastuolu tuli ettevõttele kehval ajal. Poeketi aktsiad langesid rohkem kui 30 protsenti möödunud aasta lõpul kehvade müügitulemuste tõttu jaeketi esindustes. Umbes 51 protsenti analüütikutest soovitab oma klientidel müüa ettevõtte aktsiad.

«On ilmselge, et meie reegleid ei jälgitud korralikult,» vastas H&M. «Siin pole mingit kahtlust. Me uurime põhjalikult, miks see juhtus, et vältida selliseid vigu tulevikus,» sõnas ettevõte vabanduses reklaami pärast.