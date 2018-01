Hiiumaa Selveri rändpood ei müü konkurentsi tõttu kohaliku väiketootja kaupa

Hiiu lehe toimetusse pöördus lugeja küsimusega: «Miks Hiiu Pagar ei luba Selveri rändpoodi oma tooteid?»

OÜ Hiiu Pagari turundusspetsialist Arno Kuusk vastas, et Hiiu Pagari toodang oli kõikide Selveri poodide sortimendis kuni 2017. aasta alguseni ning Selveri rändpoes mullu detsembrini, mil vahetus rändpoe operaator. Mehe sõnul valmistas ettevõte heade koostöösoovide nimel uue rändpoe liinile saatmise puhul ka soolaleiva, mis pidulikult ka Selveri juhtkonnale üle anti. «Loodame, et Selver tuleb vastu rändpoe klientide soovile ning võtab Hiiu Pagari toodangu taas oma sortimenti.»

Hiiumaa Selveri juhataja Krista Metsand sõnas, et kauba kadumise taga on hoopis konkurents. Metsand ütles, et nemad saavad müüa neid tooteid, millel pole otsest konkurentsi, sest pole ju mõeldav, et näiteks Konsumist saaks osta Selveri hapukoort ja hetkel plaanivad nad kevadel Hiiu Pagariga koostööd jätkata ning müüki võiksid jõuda pagari sai ja leib.

