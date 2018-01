Prantsusmaal anti Apple iPhone’ide aeglustamise tõttu kohtusse

Pärast Apple iPhone'ide aeglustamise skandaali ilmsikstulekut on ettevõtet tabanud kohtuasjade laine USAs ja Iisraelis. Kuid Prantsusmaal Halte à l’Obsolescence Programmée poolt esitatud kohtuasi võib esimest korda tuua ettevõttele kriminaalse süüdistuse, teatab The Independent.

Organisatsioon sõnas oma avalduses, et Apple tegevus rikkus 2015. aastal vastuvõetud seadust, mis keelab seadmete «kavandatud vananemise». «Sellised praktikad on aktsepteerimatud ja ei tohi mööduda karistamatult. Meie missioon on kaitsta tarbijaid ja keskkonda sellise raiskamise vastu, mille organiseerija on Apple,» ütles HOP kaasasutaja Laetitia Vasseur.

Maksimaalne karistus sellise teo puhul on kaks aastat vangis või 300 000 euro suurune trahv, ütles organisatsioon. Prokuratuur kaalub veel siiani, kas minna kohtuasjaga edasi. Kaebuses nimetatakse spetsiifiliselt Apple Prantsusmaa haru. Ettevõtte esindaja ei soovinud The Independentile kommentaari hetkel anda.

Aeglustamisega seotud avalikus teates sõnas Apple, et soovis tagada oma klientidele parimat kogemust, mis hõlmab üldist jõudlust ja seadmete eluea pikendamist. Apple vabandas aeglustamise ilmsiks tulekul avalikult ja valgustas avalduses oma tegude tagamaid.