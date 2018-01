Möödunud aastal sõideti Elroniga rohkem, kui kunagi varem

«2017. aasta oli Elronile igas mõttes edukas – suurenesid nii rongisõitjate arv kui ka piletimüügi tulu,» ütles Elroni juhatuse esimees Andrus Ossip. Esmakordselt Elroni ajaloos ületati detsembris 7 000 000 reisija piir. Varem pole reisijate arv ühe aasta jooksul nii kõrgele küündinud. «Eriti edukas oli möödunud aasta suvi, mil suutsime kolmel järjestikusel kuul – nii juunis, juulis kui ka augustis püstitada piletitulu rekordi.»

«2017. aasta jooksul tehti Elroni rongidega 7 333 000 reisi, mis on pool miljonit sõitu ehk 8 protsenti rohkem kui 2016. aastal,» sõnas Andrus Ossip. Elroni mullune piletitulu kasvas aastaga 9 protsenti – 13,2 miljoni euroni.

Esimees ütleb, et möödunud aasta lõpus lisati Narva suunale ekspressrong ja Tallinn-Narva liinil on võrreldes ajaga enne uute rongide kasutuselevõttu väljumisi neljakordistatud ning sõitjate arv on näidanud kasvutrendi aasta-aastalt. «Selle lühikese ajaga, mil ekspress sellel liinil olnud on, tehti eelmise aasta lõpus kahekümne päeva jooksul Narva ekspressrongidega koguni 5000 sõitu.»

Tallinna ümbruses tehti kõige enam sõite 2017. aasta jooksul Tallinn-Paldiski (1 392 000), Tallinn-Riisipere (1 008 000) ja Tallinn-Aegviidu (928 000) liinil; kaugliinidest olid kõige populaarsemad Tallinn-Tartu (960 000 reisi), Tallinn-Viljandi (448 000 reisi) ja Tallinn-Narva (393 000). Keskmiselt tehti Elroni rongidega 20 000 reisi päevas.

Möödunud aasta lõpul tõstis Elron ka rongipiletite hindu keskmiselt 5 protsenti, mis tähendas, et piletihinnale lisandus 10-20 senti. Elroni müügi- ja arendusjuhi Ronnie Kongo sõnul tõsteti hindu sõiduplaani tihendamise, taristu kasutamise tõusu ja rongide läbisõidus kasvust tulenevate hoodus- ja remondikulude pärast. Lisaks mõjutasid hindu kütuse- ning tööjõukulude tõus.