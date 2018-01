Saaremaa-Läti laevaliini taasavamine jälle päevakorras

Laevaliini avamist olid valmis kaaluma TS Laevad OÜ, AS Kihnu Veeteed ja AS Saaremaa Laevakompanii, esimese kohtumise teemadeks on marsruutide eelistused ja võimalikud laevatüübid ning liini opereerimise finantskülg, vahendab Meie Maa.

TS Laevade juhatuse esimees Jaak Kaabel kinnitas, et uuringuga seoses on kohtumine toimunud. Küsimusele, kas ettevõttel on marsruudi suhtes eelistusi tekkinud, vastas ta, et kuna nende hinnangul piletitulust antud liinid ennast vähemalt esialgu ära ei majanda, on siin vajalik huvitatud osapoolte panustamine.

AS-i Kihnu Veeteed tegevjuht Andres Laasma ütles, et kuna kõik on alles varases analüüsi staadiumis, ei ole täiendavat informatsiooni võimalik anda, samas rõhutas laevafirma vallale algselt saadetud vastuses, et täiendavate liinidega opereerimisest ollakse vägagi huvitatud.

