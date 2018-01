Mida teha, kui tellitud kiirtoit antakse poolikult kaasa?

Paljud on seda ebameeldivat olukorda kogenud. Liigud peale väsitavat tööpäeva koju ja laiskusele järele andes otsustad kodus pliidi ees askeldamise asemel võtta mõnest kiirtoidukohast söök kaasa. Tellid ja maksad ning saad toidu kätte. Kodus aga avastad, et kotis on ainult jook ja friikartulid ning burgerit pole.

Mida teha? Kas minna tagasi kiirtoiduketti ja tulla sooja burgeriga tagasi, et siis külmanud friikartuleid kõrvale süüa või leppida kaotusega ning lubada endale, et järgmine kord kontrollid, kas kõik tellitud kaup on kohal.

Tarbijakaitse kommunikatsiooniekspert Pille Kalda nõustab, et kui tarbijal on pretensioon toidu puudumise või toidu söögikõlblikkuse ja kvaliteedi suhtes, siis tuleb tarbijal see kohe esitada kauplejale ja sõltuvalt asjaoludest jõuda omavahel kokkuleppele. «Toidu kaasaostmise puhul tuleks tarbijal müügikohas tellimus üle vaadata ja veenduda, kas ostetud toit vastab tellimusele, see väldiks hilisemaid vaidlusi, et kas tegemist võis olla teenindaja veaga või tarbija valeväitega,» vastab Kalda, sest hiljem on tarbija poolt esitatud pretensiooni puuduliku tellimuse kohta on keeruline tõendada.

«Kui tellimus on kaupleja poolt täidetud osaliselt, ei ole tarbijal õigus esitada kauplejale uut tellimust, vaid tarbija saab nõuda puudu olnud tellimuse eest raha tagasi või annab kaupleja tarbijale puuduolevad tooted,» vastab kommunikatsiooniekspert, kes lisab, et taolisi pöördumisi tarbijakaitsesse laekub harva.

Juhul, kui tarbijal on küsimusi toidu kvaliteedi või toidu käitlemist puudutaval teemal, tuleb tarbijal pöörduda Veterinaal- ja Toiduameti poole.

Kuidas soovitavad restoranid tegutseda?

Hesburgeri rahvusvaheline arendus ja turundus direktor Ieva Salmela kommenteerib, et selliseid juhtumeid tuleb ette, aga mitte kuigi tihti. Tema sõnul on kõige kiirem ja operatiivsem viis oma probleemile lahendus leida kirjutades kodulehel olevale tagasiside vormile või võtta ühendust sama restoraniga, kust eine osteti. Kõikide restoranide kontaktid on ettevõtte kodulehel. «Mida ja kui palju kompenseeritakse sõltub igast erijuhust kui teema läbi vaadatakse.»

McDonaldsi Baltikumi tegevdirektor Vladimir Janevski sõnas samuti, et paluvad toidust ilma jäänud klientidel nendega ühendust võtta ja iga juhtumiga tegelevad nad eraldi. Kõik kaebused saab saata McDonalds Eesti restoranide üldaadressile info@ee.mcd.com.

Hea lugeja, anna teada, mida oled sina ette võtnud, kui oled kiirtoiduketist endale puuduliku tellimuse saanud ja kuidas sinu juhtum lahenes! Oma loo võite edastada emailile vihje@postimees.ee või loo alla kommentaaridesse.