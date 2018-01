11 asja mida tööintervjuul öelda ei tasu

Keegi pole perfektne. Sa võid olla täielik professionaal tööintervjuudel, kuid alati on võimalus, et sa ütled midagi, mis sind intervjueerija silmis kehvemaks teeb. See ei tähenda kohe, et sa intervjuu põhja lasid, kui sa just midagi väga halba ei öelnud, mis igasugusegi võimaluse tööd saada hävitab. Business Insider koostas 11 lauset, mida ei tasuks tööintervjuul öelda.

1. «Mida su ettevõte teeb?»

Selline küsimus näitab sind laisa inimesena, kes ei viitsi isegi kõige tavalisemat Google otsingut enne vestlust teha,

2. «Oled sa abielus/rase jne?»

Ära kunagi küsi intervjueerijalt isiklike küsimusi või midagi muud, mis võib olla solvav.

3. «Ropendamine»

Kõik ropendavad, kuid tööintervjuu pole selleks sobib koht. Parem hoia oma vulgaarsused enda teada, eriti kui need on solvavad, rassistlikud või seksistlikud.

4. «Ma tahan su töökohta»

Aseta end intervjueerija kingadesse. Kas sina tahaksid kedagi palgata, kes kõlab nagu taha tahaks sinult vaiba jalgealt tõmmata, et su töökoht endale napsata?

5. «See töökoht pole mu esimene valik»

Su intervjueerija ei reageeri hästi kellelegi, kes näitab välja, et tahab uut töökohta ainult selleks, et karjääriredelil kiiremini edasi saada.

Sama asi kehtib kui intervjueerid töökohale, mis pole su esimene valik ja ootad endiselt vastust oma unelmate töökohast. Ära pane intervjueerijat tundma nagu sa ei väärtustaks tema organisatsiooni.

6. «See töökoht olgu minu, või muidu …»

Isegi, kui sa seda naljatades ütled, tundud sa lihtsalt kahtlase ja agressiivse inimesena.

7. «Kui ma seda tööd ei saa, siis ma ei tea mis ma teen endaga»

Iga kogemustega intervjueerija ei lase sul süütunde tekitamisega töökohta kindlustada, nii et jäta kurb jutt kõrvale.

8. «Kas sa tahaksid minuga õhtust süüa?» või «Vau, sul on nii kena naeratus?»

Ära flirdi intervjueerijaga. Selline sobimatu taktika lõppeb tõenäoliselt halvasti su jaoks.

9. «Mis töö jaoks ma intervjueerin?»

Kui sa ei tea, mis töökoha jaoks intervjuud annad, siis tekib küsimus, kuidas sa üldse sinna sattusid? Kui oled aga segaduses, siis küsi näiteks, et milline inimene saavutab edu sellel töökohal. Nii paistad sa huvitatuna tööst ja jätad endast parema mulje.

10. «Ma tean, et ma ei ole kõige kvalifitseeritum inimene, aga …»

Kui sa seda ütled, siis võid saada sarnase vastuse: «Ahah, ei ole? Head aega!»

Nähtavasti kui oled intervjuul, siis arvatakse, et oled piisavalt pädev ja kvalifitseeritud. Intervjueerija jaoks pole see värskendav, kui kõlad nagu üks hunnik õnnetust.

11. «Ma vihkasin oma eelmist ülemust»

Isegi kui su eelmise töökoha kollektiiv koosnes ennast täis jobudest, siis hoia seda enda teada või lähene kogemusele positiivselt. Sind palkav inimene tahab veenduda selles, kas oleksid hea lisa organisatsioonile.