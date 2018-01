Möödasõitev auto pritsis märjaks? Helista politseisse, järgneda võib korralik trahv

PPA juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe sõnas Geeniuse autoportaalile, et liiklusseadus sätestab juhi kohustuse kohandada sõidukiirus olukorrale vastavaks ning vajadusel vähendama kiirust niivõrd, et see võimaldaks vältida teist liiklejat kahjustava vee, pori, kruusa või muu sellise ülespaiskamist.

«Jalakäija, kelle mööduv auto pritsis märjaks või poriseks, võib pöörduda politsei poole,» lausus Tikerpe. Pöördumises tuleks ära märkida pritsimise aeg ja koht, täpne sõiduki registreerimisnumber, värvus ning võimalusel kirjeldada sõiduki juhti ja kui rikkumine on leidnud tõendamist, võib sõidukijuhti oodata kuni 80 euro suurune trahv.

