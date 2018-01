Tallinnas hakatakse tootma kanepiõlut

Austraalia väärtpaberibörsil noteeritud kanepisaadustest toidulisanditega tegelev Creso Pharma teatas neljapäeval, et on asutanud koostöös Kanada finantsinvestoriga LGC Capital ja Baltic Beer Company'ga ühisettevõtte CLV Frontier Brands Pty Ltd.

Kokkulepitud tingimuste kohaselt investeerivad Creso Pharma ja LGC Capital ühisettevõttesse mõlemad 150 000 eurot ning Baltic Beer Company panustab sarnases mahus mitterahaliselt läbi teenuste.

CLV Frontier Brandsi visiooni kohaselt asutatakse esialgu Tallinnasse nüüdisaegne pruulikoda, kus hakatakse välja töötama retsepte.

Õlu ei hakka sisaldama tetrahüdrokannabinooli (THC) ega muid kannabinoide (CBD).

Baltic Beer Company turustatavat Viru õlut pruulitakse litsentsi alusel A. Le Coqi õlletehases Tartus. Pilsneri-tüüpi 5-protsendise alkoholisisaldusega õlut müüakse muuhulgas Austraalias, Hiinas, Ühendkuningriigis, Itaalias ja Mehhikos.