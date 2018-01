Lugeja küsib: kas on mingit vahet, kumba alumiiniumfooliumi poolt kasutada?

Vastab Tartu Ülikooli materjaliteaduste vanemteadur PhD Sebastian Vielhauer:

«Alumiiniumfooliumi külgede erinevusel on tegelikult väga lihtne seletus. Alumiiniumfooliumi paksus on umbes 10-15 mikromeetrit, mis on õhem kui inimese juuksekarv. Alumiiniumblokki valtsitakse seni, kuni saadakse paraja paksusega alumiiniumfooliumi leht. Seejärel pannakse kaks alumiiniumfooliumi lehte üksteise peale ja nad rullitakse kokku. Viimane protsess takistab alumiiniumfooliumi rebenemise. Kuna rullimise käigus hõõrdub üks alumiiniumfooliumi külg teise külge, siis ongi üks pool läikivam ja teine tuhm. Kui väljanägemine kõrvale jätta, on küljed täpselt ühesuguste omadustega ja sel pole vahet, kumba poolt kasutada.

Alumiiniumi katab looduslikult kaitsev oksiidikiht, mis takistab alumiiniumi edasisist reageerimist, muutes selle vastupidavaks nii õhu kui ka vee suhtes. Kaitse võib aga nõrgeneda, kui alumiiniumfoolium reageerib väga hapu või soolase toiduga. Sellisel juhul on parem kasutada küpsetamiseks küpsetuskilet. Tööstuslikel kaupadel, näiteks nagu apelsinimahla kartongil, kaetakse alumiiniumfoolium kilekihiga, et kaitsta toodet alumiiniumiga kokkupuutumise eest. Alumiiniumfooliumiga toote katmine aitab aga hoida toodet õhu ja päevavalguse eest.»