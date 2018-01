Ossinovski pulmareis Lõuna-Ameerikasse tõi kuluka vaidluse

Auto sai Ossinovski 2. jaanuaril lennujaamas rendifirmalt ilusti kätte. Volkswageni läbisõidunäidikul ilutses kohalikke teeolusid arvestades aukartustäratav 130 000 kilomeetrit. Raha pidi Ossinovski lepingu järgi maksma alles auto tagastamisel.

Juba rendisuhte esimesel päeval sai Somma kontor telefonikõne naabruses asuvast Tšiilist, kus Ossinovski oma bussiga piiri ületada soovis. «Selles piirkonnas on üsna tavaline käia autoga üle Tšiili piiri ja soovi korral väljastame klientidele selleks loa ka ekstra teenusena. Ossinovski ei maininud kunagi, et see oli tal plaanis, kuid saatsime talle need interneti kaudu, et ta saaks oma reisi jätkata,» ütleb Somma.

Ossinovski avastas aga õige kiiresti, et oli saanud rendifirmalt auto, mille võib klassifitseerida parsaks – auto ei püsinud teel ning kui nad ühes teeäärses bensiinijaamas rehvirõhku kontrollisid, ilmnes, et selliste rehvidega teele asumine oleks meie mõistes eluohtlik. Teiseks kippus auto aku streikima isegi siis, kui seisval masinal tuled kas või mõneks minutiks tööle jäid. «Rendilepingus seisnud lubatud konditsioneerist võisime vaid unistada,» ütleb Ossinovski.

Pulmareisi õnnestumise seisukohalt tõsisem probleem tekkis autoga aga selle kolmandal kasutamispäeval, kui Ossinovski juhitud Volkswagen keeldus tühermaal kümmekonna kilomeetri kaugusel piiriäärsest asulast El Porvenirist edasi sõitmast. «Autost väljudes tundsime bensiinihaisu ja nägime, et paak oli tühjaks voolanud,» kirjeldab Ossinovski.

Et noorpaar oli auto vaevalt 150 kilomeetrit varem tankinud, ei osanud nad aimata, et mootori seiskumise põhjustas bensiini lõppemine. Seda lihtsalt põhjusel, et auto kütusenäidik ei töötanud. Kütuse lõppemine selgus autoremonditöökojas, kuhu Somma hädalised suunas. Rendifirma kontorist kulunuks sündmuskohale jõudmiseks 16 pikka tundi.

«Tema (Ossinovski – toim) läks härra Gallardo autoremonditöökotta, kust helistas mulle, et ma räägiks mehaanikuga,» kirjeldab Somma. «Mehaanik ütles, et ei töötanud bensiininäidik, sest bensiinipaagi pihta olevat löök olnud. Aga probleem oli ka selles, et tal sai bensiin otsa.»

Kui mehaanik oli auto kallal nokitsenud, sellesse veidi kütust lisanud ja tehtud töö eest röövimisena tunduvad 200 dollarit pluss viis eurot auto äraveo eest saanud, jätkas Ossinovski sõitu Tšiilis asuva Torres del Paine rahvuspargi poole. «Mehaanik vaatas meile imestunult otsa ja küsis, kes seda autot üldse parandanud on,» kirjeldab Ossinovski.

Käskis ise parandada

Edasi kulges teekond vaid mööda siledaid asfaltteid, kuid sellegipoolest nimetab Somma «üsnagi tõenäoliseks» võimalust, et Ossinovski ei osanud seal korralikult autot juhtida. Sest kaks päeva hiljem, 7. jaanuaril võttis mees rendifirmaga uuesti ühendust ja teatas, et bensiini lekib ja ta ei saa edasi sõita.

Kliendi muresid telfonis kuulanud Somma meelest võis põhjus olla kivilöögis paagi filtri pihta. «Kindlasti tegite te ise midagi,» meenutab Ossinovski autorendifirma omaniku telefoni teel esitatud süüdistust. «Minule oli üllatav, et rendileandja ei tundnud mingit huvi, kuidas kliendid seesuguses olukorras hakkama saavad ja nõudis, et meie asja ise võõras kohas ja kiiresti lahendaksime. Kui üleilmses autorendiäris on norm, et rendileandja parandab auto tehnilised rikked, siis Somma niinimetatud ärimudelis sellisel mõtteviisil kohta ei olnud. Tema ainuke ettepanek oli, et meie parandame auto ära.»