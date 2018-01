Lugeja küsib: kui külm peab olema, et ma tööle minema ei peaks?

Siseruumide töökohtadel peab õhutemperatuur ja -niiskus ning õhu liikumise kiirus olema tööülesande täitmiseks sobiv ning tagada tuleb töökohtade varustatus värske õhuga. Kuna inimese soojusliku mugavuse määravad muuhulgas töö füüsiline koormus ja kasutatav riietus, tuleb sobiva õhutemperatuuri määramisel nendega arvestada. Meie kogemustest lähtuvalt on siseruumides talvisel aastaajal klienditeenindaja alalisel töökohal optimaalne õhutemperatuur 19-23 kraadi, minimaalselt 18 kraadi, lühiajaliselt 17 kraadi. Mida erinevam on töökeskkonna õhutemperatuur optimaalsest, seda suurem on töötaja terviserisk ja tõenäosus haigestumise tõttu töölt eemal viibida. Töökeskkonna paremaks muutmise kavandamisel tuleb eelkõige konsulteerida töötajatega, sest sobilikku töökeskkonda kujundatakse ju neile.

Töötajal on õigus nõuda tööandjalt töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavaid töötingimusi. Tööandja peab tagama nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras. Kui leiate, et tööülesannete täitmine seab ohtu teie tervise, on teil õigus tööst keelduda või töö peatada. Sellest tuleb viivitamata teavitada tööandjat või tema esindajat. Kui olete tööandja poole korduvalt pöördunud ja rakendatud abinõud ei taga ohutust, on teil õigus pöörduda tööinspektori poole. Meie kontaktid on leitavad koduleheküljelt www.ti.ee.