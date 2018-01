Lugeja küsib: kas uus isikuandmete kaitse määrus nõuab ettevõtjalt andmetöötluse mõjude hindamist ja konsulteerimist?

Tegemist on järjekordse müüdiga, mis seoses uue isikuandmete kaitse üldmäärusega levima on hakanud. Andmekaitsealast mõjuhinnangut ei pea tegema sugugi mitte kõik ettevõtted ja asutused. Isikuandmete kaitse üldmäärus näeb ette, et andmekaitse mõjuhinnang tuleb teha enne kõrge riskiga andmetöötlusega alustamist. Üldmäärus on oma lähenemisviisilt riskipõhine. See tähendab, et rangemad nõuded rakenduvad siis, kui isikuandmete töötlemine sisaldab riske. Näiteks andmetöötluse suur maht, tundlik sisu, inimeste automatiseeritud profileerimine, automaatotsused, suurte alade kaameravalve, isikuandmete edastamine väljapoole Euroopat. See tähendab, et mõjuhinnangu tegemise kohustus on neil andmetöötlejatel, kelle isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke arvesse võttes tekib tõenäoliselt inimeste õigustele ja vabadustele suur oht.