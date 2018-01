Kaval turundus või õnnetu pilditöötlusoskus? Fotograafi töödeldud perepildid levivad internetis kulutulena

«See EI OLE nali,» kirjutas Pam Dave Zaring oma Facebooki seinal. «Me maksime fotograafile, kes esitles ennast kui professionaali pea 250 dollarit perepildistamise eest. Siin on pildid, mis ta meile saatis.»

FOTO: IMagery by Lesa Hall

Zaring lisas, et fotograafi sõnul olid päikese poolt tekitatud varjud pildil liiga suured ja tema õpetaja ei olnud talle kunagi õpetanud fotode töötlemist. «Jagage neid pilte vabalt, ma pole nii kõvasti naernud aastaid! Sellist asja ei oska isegi välja mõelda... Ma kordan, see EI OLE nali!»

Facebooki kommentaaridest tuleb välja nii neid, kes õnnetult välja kukkunud piltide üle kõvasti naerda saavad kui ka neid, kes usuvad, et tegemist on odava turundustrikiga, sest postitust on jagatud juba üle 378 000 korra.