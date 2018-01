Uus nädal tuleb külm: kuidas ahju õigesti kütta?

1 kilogrammi puidu põlemiseks on vaja 9 m³ tavapärase hapnikusisaldusega õhku. Õhu juurdevoolu piirates on põlemine mittetäielik ja sooja eraldub kuni 70 protsenti vähem. Seepärast peab siiber olema kogu kütmise ajal täielikult avatud. Kuna tänapäeva akende ja majade soojapidavus on palju paranenud, on normaalse õhuvahetuse tagamiseks vajalik ventilatsioonisüsteemi olemasolu. Hoonete renoveerimise ja soojustamise käigus jätke hoonele õhu sissevõtuavad või paigaldage selline korstnasüsteem, millel on välisõhu sissevõtukanal. Vastasel juhul võib töötav kütteseade tekitada siseruumides kehva sisekliima, kuna hapnik sõna otseses mõttes imetakse toasolevast õhust välja.