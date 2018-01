Millised katsumused varitsevad toidukullereid ja mida teha, kui saabuv toit on vale või puudulik?

Möödunud nädalal kirjutasime, mida teha, kui kiirtoidurestoranist kaasa tellitud toit on puudulik. Täna kirjutame sellest, mida teha siis, kui pooliku tellimuse toob kohale kuller?

Ettevõtte MyChef juht Tanel Ader ütleb, et umbes veerand tellimustest kiirel ajal antakse valesti koostatuna, aga tuleb ikka ette eksimusi ja ei ole erand, et tellimustest on tooted puudu. Ader sõnab, et MyChefi kullerite ülesanne on kohapeal välja selgitada, kas tellimus on vigane ja viia kliendile korrektne tellimus. «Koolitame selleks oma juhte ja proovime neid suunata, et kliendirahulolu oleks võimalikult suur. Enamasti maksame vahe kinni või laseme restoranil uurida, kas nii oli ja nemad kompenseerivad.»

Kui kullerteenust vahendab Tellitoit ja vahetult pärast söögi kättesaamist avastad, et tellimus on poolik, tuleb sobiliku lahenduse leidmiseks ühendust võtta toidukohaga. «Meil on toidukohtadega kokku lepitud, et kui midagi jääb tellimusest maha, siis toidukoht on kohustatud meile teada andma ja selle kulleriga järele saatma.»

Esindaja sõnul ei tohi nende kullerid pakendi sisu ise kontrollida. «Me võtame pakendatud toidu vastu, see asetatakse restoranis juba termokasti, mille kuller viib sihtaadressini, kus kuller avab termokasti alles siis, kui on kliendi ukse taga toitu üle andmas.»

Reinsoo sõnul tuleb harva ette seda, et pakendist midagi puudu oleks. «Kuna toitlustuskohad on komplekteerimisel üldjuhul väga hoolikad, siis võib julgelt eeldada, et vale või puuduliku tellimusega ei ole koju tellides rohkem probleeme, kui neid esineb restoranis kohapeal süües.»

Kui tellid toidu Wolti kaudu, siis tuleks hoopis ühendust võtta nende klienditeenindusega, kes selgitab välja tekkinud olukorra tagamaad ja leiab lahenduse. «Tavaliselt saadame puuduva toidu järele, kuid on ka olukordi, kus kanname kliendile raha puuduva toote eest tagasi,» vastab Wolti klienditoe esindaja André Purve. Esindaja sõnul ei märka restorani klienditeenindajad vahel tellitud toitude koguseid, aga tuleb ka ette, et kuller ise ajab toidud segamini.

Millised probleemid kullereid kimbutavad?

MyChefi juht sõnab, et nende suurim katsumus on restoranides tihti vahelduv tööjõud, liiklus ja hajameelsed kliendid. Ader räägib, et väga tihti ei teata restoranides üldse, kes või mis MyChef on, sest tööl on uus töötaja. «Siis juhtub, et komplekteeritakse tellimus valesti ja samuti selgub tihti toidukohta jõudes, et unustati tellimus täiesti ära. Sellest tulevad suured viivitused ja marsruutide kiired ümberjagamised,» sõnab mees.

Hilinemise puhul pole süüst puhtad aga ka kliendid ise, kes mõnikord on parasjagu duši all või on nende telefon hääletul režiimil vms. «Meie kuller ootab kuni 12 minutit ja siis peab edasi minema. Küll aga tihti helistab seepeale klient ja palub, et me tagasi tuleks,» sõnab Ader. Mehe sõnul saavad nad ka väga häälekaid sõimukirju, kus ollakse pahased ja küsitakse, miks toodi vale toit või hilineti 15 minutit. «Paraku on see meie töö eripära ning siiski keskmine kullertellimuse aeg on meil 52 minutit. Nii kiiresti suudab seda veel Tallinnas üks teenusepakkuja,» ütleb Ader ning lisab, et paari kuu tagant tuleb ka seda ette, et mõni kuller teeb avarii.

Kui restorani, liikluse ja kliendi poolel kõik õnnestub, siis mõnikord eksivad hoopis kullerid ise. MyChefi peremees sõnab, et vahel vaatab kuller näiteks aadressi valesti ja kihutab Viimsi asemel Õismäele või Peetri asemel Tiskresse ning mõnikord aetakse tellimused segamini või ei leita õiget ust 30 minutit. Kõige eriskummalisem juhtum on Aderi sõnul olnud olukord, kus kuller läheb kliendi juurde, laseb kella ja avatud uksel meenub talle, et unustas toidu peale võtta.