Euroliit keelas krediitkaardiga maksmisel lisatasu küsimise

Kui varem võisid internetipoed krediitkaardiga makstes lisatasusid küsida, siis alates 13. jaanuarist on see Euroopa Liidus keelatud. Eriti palju mõjutab see sagedasi lennureisijad, kes pidid varem krediitkaardiga lennupileteid ostes lisatasusid maksma. Uut seadust täidavad juba ka näiteks Ryanair ja airBaltic, kes senimaani hinnale samuti krediitkaarditasusid lisasid.