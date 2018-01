Nippe suure pakasega auto käivitamiseks ja käivitusprobleemide vältimiseks

Selleks, et teaksid mida teha külma ilmaga ilmnevate käivitusprobleemide vältimiseks, on abiks teadmine sellest, mida külm su autoga teeb. Autode käivitamist mõjutab peamiselt neli faktorit, kirjutab portaal Your Mechanic.

Akud vihkavad külma

Külm ilm ja akud ei sobi lihtsalt hästi kokku. Iga keemiline aku, kaasa arvatud sinu autos olev, toodab vähem voolu, kui väljas on külm. Mõnikord lausa kõvasti vähem.

Mootoriõlile ei meeldi ka külm

Külma ilmaga muutub mootoriõli paksemaks ja ei voola piisavalt hästi. Seega on auto mootoriosade liikumine raskendatud. See omakorda tähendab, et aku, mis on niigi külmaga nõrgem, peab tegema palju rohkem tööd, et saada mootor liikuma ja auto käivituma.

Külm ilm võib põhjustada probleeme küttega

Kui kütusevoolikutes on vett, siis külmub see miinuskraadidega ära ja võib blokeerida kütuse levikut. See on kõige tavalisem peenikestes kütusevoolikutes. Diiselautode juhtidel tasub teada, et diisel võib külmaga paksemaks muutuda, mis tähendab omakorda, et see voolab aeglasemini ja auto käivitub jälle raskemalt.

Vanematel autodel võib karburaator tekitada probleeme

Karburaatorid on väga delikaatsed instrumendi ja ei tööta tihti külmaga hästi. Seal on väikseid osi, mis võivad vee jäätumisega ummistuda. Kui su autol pole karburaatorit ehk see toodeti viimase 20 aasta jooksul, siis sa ei pea muretsema selle pärast.

Kuidas vältida probleeme auto käivitamisel

Väldi külmast tekkivaid probleeme

Näiteks hoia oma autot soojas. Kuna akud ja õli on väga külmakartlikud, siis kõige loogilisem on hoida autot soojana. Näiteks pargi auto garaaži. Eriti hea on kui garaaž on küttega. Kui garaaži pole siis sobib ka millegi alla parkimine. Näiteks puu või katuse alla. See aitab autol hommikul mõne kraadi võrra soojem olla.

Aku ja mootori soojas hoidmiseks sobivad ka spetsiaalsed mootoriploki soojendajad, mis on külmemates kliimades tihti kasutusel, et hoida mootor öösel soojana.

Kasuta autos õiget õli. Vaata oma auto käsiraamatust, millist õli kasutada külmade konditsioonide puhul. Kaasaegsed sünteetilised õlid voolavad külmas üllatavalt hästi seni, kuni kasutad olule vastavat.

Käivita auto targalt

Lülita autos välja kõik ebavajalikud elektriseadmed nagu tuled, soojustus jne. Akul on vaja anda endast maksimum, et käivituda ja mida vähem elektri sa tarvitad, seda rohkem jõudu akul on.

Pööra võtit ja lase autol proovida käivituda. Kui käivitub kohe, siis on kõik korras. Kui ei käivitu, siis hoia võtit käivitamise asendis mõni sekund ja siis lõpeta. Starteriga mootorid võivad kergelt ülekuumeneda. Proovi mõne aja pärast uuesti, aga ära proovi kohe. Auto akul võib vaja minna paari minutit enne kui ta suudab kogu võimsusega jälle voolu anda. Juhul kui sul on karburaatoriga auto, siis tasub proovida startervedelikke.

Auto käivitushelid on aeglased