Veebikonstaabel hoiatab: Tinderis levivad võõraste piltidega libakontod

Suhtlus- ja kohtinguplatvorimis Tinder levivad libakontod sarnaselt teistele sotsiaalmeedia kanalitele. «Nimelt on mul õnnestunud eemaldada Tinderist juba kaks libakontot, kus kasutati võõra inimese pilte. Kurb uudis on see, et keegi arvab, et taoline pildivargus on normaalne või loodab, et see kunagi välja ei tule,» teatab veebikonstaabel Maarja Punak Facebookis.