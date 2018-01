Euroopa Liit kuulutas plastijäätmetele sõja

EL eesmärk on, et antud strateegia ja uute kavadega on 2030. aastaks kõik ELi turule lastavad plastpakendid ringlussevõetavad, väheneks ühekordselt kasutatava plasti tarbimine ja piiratakse mikroplasti kavatsuslikku kasutamist.

«Kui me ei muuda seda, kuidas me plasti toodame ja kasutame, on 2050. aastaks ookeanides rohkem plasti kui kalu. Peame tegema nii, et plast ei satuks vette, toitu ega meie organismi. Ainus pikaajaline lahendus on vähendada plastijäätmeid suurema ringlussevõtu ja korduskasutamise kaudu,» märkis säästma arengu eest vastutava komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans.