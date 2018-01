Rubiinišokolaad jõuab massidesse

Mullu septembris tuli kakaod tootev Šveitsi ettevõte Barry Callebaut välja roosa šokolaadiga, vahendab The Independent. Uut šokolaadi kutsutakse Rubyks (ingl rubiiniks) tema punaka värvi tõttu ja see on esimene kord pärast valge šokolaadi loomist 1930ndatel, kui tullakse välja uut tüüpi šokolaadiga.