Katusekohvik tegi kliendile alusetult trahvi

Siis, kui sõime (sh ka tellitud) söögi ära, tuli teenindaja, kes nõudis 10 eurot trahvi selle eest, et sõime kaasavõetud toitu. Ta viitas sellele, et kuskil on eeskirjad olemas. Miks ta ei teavitanud meid trahvimisvõimalusest siis, kui olime kohvikusse sisse tulnud või toidu välja võtnud? Algul teenindaja ei soovinud ka makstud trahvi eest tšekki anda, öeldes, et sõime oma toitu rohkema rahasumma eest!

Lahkudes saime ikka tšeki tema käest. Teenindaja jättis meelde kõik söögid, mida sõime, ta jälgis meid algusest peale, kuid ei teavitanud meid, et selle eest tuleb rahaline karistus. Miks ei ole suurelt uksel kirjas, et me trahvime kliente oma toidu söömise eest? Miks teenindaja kohe ei teavitanud, kui nägi?»

Hanna Turetski, tarbijakaitse tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja sõnab, et igasuguse tasu võtmine peab olema tarbijale eelnevalt teada, et tal oleks võimalik otsustada, kas ta on sellega nõus või mitte. «Kui tarbijale on esitatud vaid info, et oma söögi ja joogi tarbimine on keelatud, aga hinnakirja ei ole, ei ole see ka korrektne, et tarbijalt sellisel juhul mingisuguseid summasid nõutakse.»