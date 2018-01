Tarbijakaitseamet lisas järjekordse veebipoe musta nimekirja

Viimastel nädalatel on suurenenud pöördumised tarbijakaitseametisse ja tarbijavaidluste komisjoni, mil tarbijad kurdavad, et OÜ FashAddict veebipoel www.fashaddictshop.ee on probleeme, mille tõttu tarbijad ei ole kaupa kätte saanud ette nähtud tähtaja jooksul ning ostusumma on tarbijatele tagastamata. Samuti on tarbijatel probleeme kauplejaga kontakti saamisel. Amet lisas FashAddict OÜ e-poodide musta nimekirja.

Olukorras, kus kaupleja on andnud korduvalt tarbijale ebaõiget teavet kauba kohaletoimetamise aja kohta, on tarbijal õigus lepingust taganeda ning saada makstud raha tagasi.

FashAddicti veebipoest kaupa tellinud tarbijad on oma nõuded ettevõtja vastu esitanud tarbijavaidluste komisjonile. Tänaseks on menetlus lõppenud kolme avalduse osas, mille tulemusel komisjon otsustas üheselt, et tarbijaõigusi on oluliselt rikutud. Kauplejal on otsuste täitmiseks aega 30 päeva, et vältida tarbijakaitseameti musta nimekirja sattumist. Komisjoni otsustega saab tutvuda tarbijakaitseameti infosüsteemis.