Libedus mitmekordistas lõhutud telefonide arvu

Nimelt on viimase paari nädalaga mitu korda kasvanud juhtumite arv, kus inimesed on libedal tänaval kukkudes lõhkunud kogemata ka oma mobiiltelefoni, teatab Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf.

«Meie poole on pöördunud varasemaga võrreldes mitu korda rohkem telefoniomanikke, kes on halbade asjaolude kokkulangemise tõttu oma seadme ära lõhkunud,» märkis Telia Eesti lisaväärtusteenuste valdkonna juht Maksim Melamed.

Tema sõnul iseloomustab kõige tüüpilisemat juhtumit see, kui inimene on hoidnud kukkumise hetkel telefoni käes. «Teine variant on, et inimesel on telefon olnud jope välimises taskus ning kukkudes on jäänud telefon inimese keharaskuse alla.»