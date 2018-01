Sotsiaalmeedias korraldatakse Läti alkopoest Tallinna uut Balti ketti

Naljaleht kirjutab ürituses, et eesmärgiks on «ühine poliitiline massimeeleavaldus, millega tahetakse demonstreerida maailmale Baltimaade joomistahet ja juhtida tähelepanu OSSINOVSKI ja VALITSUSE vahel poole sajandi eest sõlmitud alkoholiaktsiisile, mille salaprotokollid viisid Baltimaade okupeerimise ja kalliste alkohindadeni».

Üritus on kogunud vähem kui päevaga üle tuhande osaleja ja huvilisi on peaaegu kolm tuhat.

Mõned kasutajad on ürituse all ka sõna võtnud, pakkudes välja, et keti saba võiks Toompeal lõppeda, et ka riigisaksad odavat märjukest saaksid, ja uurinud, kas kuupäevaga on seotud mingi kindel ajalooline sündmus.