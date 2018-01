Galerii: Amazon Go tulevikukauplus – võta kaup ja jaluta välja

Amazon Go on ettevõtte esimene füüsiline käega katsutav pood, mis avas täna oma uksed ettevõtte uue peakorteri esimesel korrusel, vahendab New York Times.

Poodi astudes üllatab ostlejaid teistsugune vaatepilt kui harilikult. Selleks, et riiulite vahele pääseda, peavad kliendid läbima turvaväravad, mis lubavad poodi ainult inimesi, kellel on poe nutirakendus telefonis. Väravad skannivad telefonist nutirakenduse koodi ja alles seejärel saab klient siseneda.

Pood on 167 ruutmeetri suurune, täis erinevat toitu, mida leidub ka paljudes teistes poodides. Lisaks on poes tooteid Amazonile kuuluvast Whole Foodsi toiduketist, mis müüb ilma lisatud säilitusainete, värvide, magusainete ja maitsetugevdajateta toitu.

Poes pole kassiire, kassaaparaate ega iseteeninduskassasid. Kliendid väljuvad poest läbi samade väravate, kust nad tulid, ilma et tõmbaks taskust välja krediitkaardi või muu maksevahendi. Raha võetakse maha hoopis šoppajate Amazoni kontolt, mis on ühenduses krediitkaardiga. Kuna süsteem on automaatne, pole poodides ka ostukärusid ega korve – toidu saad panna kohe ostukotti.

Kuidas süsteem töötab?

Amazonile omaselt ei puudu poes ka tehnoloogia, kuid see pole müügiks ja on suures osas peidetud klientide eest ära. Iga kord, kui klient haarab mõne toote riiulilt, pannakse toode Amazoni sõnul kohe kliendi virtuaalsesse ostukorvi. Kui klient paneb toote tagasi, eemaldab Amazon selle ostukorvist automaatselt.

Ainuke vihje sellest, milliste tehnoloogiliste vahenditega süsteem töötab, on poe laes. Sinna on paigaldatud sadu väikseid kaameraid. Amazon ise jääb väga napisõnaliseks, öeldes, et süsteem kasutab väga peent masinõppetarkvara ja arvuti visiooni, mis jälgib kõiki ostlejaid. Lühidalt öeldes suudab Amazoni süsteem tuvastada poes iga toote, ilma et sellel oleks mõni kiip küljes.

Kas töötajaid ootab kurb tulevik?

2016. aastal oli Ameerikas üle 3,5 miljoni kassapidaja, kelle töökohad võivad ohus olla, kui Amazon Go tehnoloogia leiab poodides tulevikus laiemat kasutust. Hetkel sõnab Amazon, et see tehnoloogia muudab ainult töötajate rolli poodides. «Me määrasime töötajatele teistsugused ülesanded, mis meie arvates annavad lisaväärtust kasutajakogemusele,» sõnas Gianna Puerini, Amazon Go projektijuht.

Töötajate ülesanne on Amazoni poes riiulite täitmine ja klientide aitamine tehniliste probleemidega. Lisaks aitavad nad klientidel otsida soovitud tooteid ja alati on üks teenindaja alkoholisektsioonis, kontrollimas ostjate vanust.

Enamik inimesi teab, kui tülikas on suurtes ostukeskustes maksmise protsess. Kassad on tihti inimestest umbes ja iseteeninduskassas tegutsevad inimesed aeglaselt. New York Timesi ajakirjanik kirjeldab, et Amazon Go poes tundus ostmine kui varastamine. Kaubaga võid kohe välja jalutada ja mõne minuti pärast saadab pood su e-posti aadressile elektroonilise arve.

Poest varastamine pole kerge

Ajakirjanik proovis Amazoni loal varastada poest limonaadi nelipakki, pannes sellele juba riiulil ümber koti ning peites selle käe alla. Poest väljudes esitas süsteem talle selle kohta arve.

Selgusetu on Amazoni plaanid süsteemile. Nad ei avalikusta, kas nad avavad veel sarnaseid poode või jätavad selle näidisprojektiks. Teise võimalusena võivad nad selle tehnoloogia kasutusele võtta Whole Foodi poodides, kuid Puerini ütles, et selliseid plaane neil pole.