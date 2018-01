Lugeja küsib: tööandja ei oska konfidentsiaalsust pidada, kas pean tingimata töötervishoiukontrolli minema?

Lugeja küsib: töötan klienditeeninduses ja mul on kehtiv tervisetõend perearstilt. Tööandja käsib mul minna tervisekontrolli, mida teostab nende poolt valitud firma. Kas sellest on õigus ka keelduda nii, et sellele ei järgneks tööandja sanktsioone? Minu tööandja tunneb liiga suurt huvi inimeste konfidentsiaalse info vastu ja seejuures ei oska konfidentsiaalsust pidada. Seega sooviksin tervisekontrollist keelduda.

Tervisekontrolli tegemisel hindab töötervishoiuarst töötaja terviseseisundit ja töökeskkonna või töökorralduse sobivust töötajale ning selgitab välja tööst põhjustatud haigestumise või võimaliku kutsehaigestumise. See tähendab, et töötervishoiuarst annab hinnangu, kas konkreetne töö või töökorraldus konkreetsele töötajale sobib. Samuti selgub tervisekontrolli käigus, kas töötajal on tööst põhjustatud tervisekahjustus. Kui töötaja käib näiteks regulaarselt mõne teise arsti juures tähendab see seda, et arst on küll kursis töötaja tervisliku seisundiga, kuid ta ei ole kursis töötaja töökeskkonnaga (töötervishoiuarst on tutvunud töötaja töökeskkonna riskianalüüsiga ja tutvunud töökohal töötaja töökeskkonna ja töökorraldusega). Selle tõttu peabki töötaja läbima tervisekontrolli töötervishoiuarsti juures.