Lux Express lisab Tallinna-Haapsalu kiirliinile väljumisi

Lux Express Eesti kommertsjuhi Märt Sibriku sõnul alustab bussifirma ekspressühenduse pakkumist, kuna on veendunud, et üha enam reisijaid otsustab auto asemel ühistranspordi kasuks, teatab Lääne Elu. «Just seetõttu püüame pakkuda tipptasemel bussidega kiiret ühendust ka uute väljumiste puhul. Meie kogemus näitab, et inimesed on valmis linnade vahel liikumiseks vahetama auto bussi vastu, kui reis on mugav ja sõiduaega saab kasutada töötamiseks või lõõgastumiseks,» rääkis Sibrik.