Kas külm ilm võib tappa su telefoni?

Paljud on kindlasti märganud, et külma saabudes asub tõrkuma nende nutitelefon. Aku tühjeneb kiirelt ja telefon ei reageeri enam sama erksalt kui muidu. Kas probleemid külmas võivad telefoni tulevikule ka saatuslikuks saada?

Esiteks tuleks teada, mis tüüpi akuga on telefoni sees tegu. Selle saab teada näiteks aku pealt, tootja kodulehelt või karbilt, milles telefon oli. Suur osa tootjaid kasutab telefonides liitiumioonakusid ehk Li-ion akusid, kirjutab portaal techadvisor. Mõned ettevõtted kasutavad ka liitiumpolümeerakusid.

Liitiumioonakude tööd võib temperatuur kõvasti mõjutada. Kui väljas on väga külm, siis on aku sees raskendatud ioonide liikumine positiivsete ja negatiivsete elektroodide vahel, mis tähendab, et aku võib oma töö ajutiselt lõpetada.

Selleks peab aga väljas olema väga külm ja kuigi maailmas on selliseid kohti, siis Eesti pole hetkel üheks neist. Sellised on faktid:

Alla -40°C liitiumioonaku lõpetab töö

Alla -20°C akud võivad mõne protsendi võrra tühjaks laadida

Üle 0°C liitiumioonakud töötavad probleemideta

Üle 45°C võiksid vältida telefoni liitiumioonaku laadimist

Üle 60°C liitiumioonaku tühjeneb.

Kuna Eestis pole lähiajal temperatuur alla -40°C langenud, siis telefoni aku pärast otseselt muretsema ei pea. See aga ei tähenda, et madalamate miinuskraadide puhul aku optimaalselt töötaks. Apple seadmed nagu iPhone, iPad ja iPod töötavad kõige paremini keskkonnas, mille temperatuur on 0–35 °C ja soovitatav hoiustamistemperatuur on -20-45 °C.

Kuidas hoida akut tugeva ja elujõulisena?

Optimaalne temperatuur akudele on 10°C ja 30°C kraadi vahel ning optimaalne mahuprotsent akude hoiustamiseks võiks olla 40-80 protsendi vahel. Järgides neid nõuandeid hoiad oma aku eluiga terve ja pikana.

Tasub aga mainida, et liitiumioonakud tühjenevad ka seistes. See erineb tootjate vahel, kuid tavaliselt on see 1,5-2 protsenti kuus ja seda mõjutab ka temperatuur.