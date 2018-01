Tallinna lähistel võib e-toidupoele lootes nälga jääda

Maxima enam poekotti koju ei too, Prisma üldse ei too ja Selveri e-poe valik on nii askeetlik, et pole mõtet tellida - selline on ühe Tallinna piirist mõne kilomeetri kaugusel elava tarbija kogemus, kes pärast jaekettide koostöölepingu lõppemist Omnivaga on jäänud vaid ühe valikuga, kirjutab ERR uudised. Coop, erinevalt teistest, pakub kojuvedu ka üle linnapiiri täiesti tasuta, sõltumata toidukorvi maksumusest.