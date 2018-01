Maxima loobub 2025. aastaks puurikanade munade müügist

Loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad presidendi Kristina Meringu sõnul annab Maxima otsus loobuda puurikanade munade müügist selgelt märku, et suured ettevõtted Eestis seavad oma tulevikusuundi loomasõbralikuma munatootmise poole. «Kui sellised suure mõjuga jaeketid nagu Rimi ja Maxima on selle otsuse välja kuulutanud, võib öelda, et oleme liikumas teiste suure Euroopa riikide tuules, kus suured jaeketid on otsustanud lähiaastatel üle minna õrrekanade, vabalt peetavate kanade ja mahepõllumajandusliku kanakasvatuse munade müügile, kelle heaolu on tunduvalt parem võrreldes puurikanade munadega,» märkis Mering ja lisas, et nende organisatsioon Nähtamatud Loomad jätkab ettevõtetega läbirääkimisi, et tulevikus järjest rohkem firmasid mõtleksid kanade heaolule.