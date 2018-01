Soome ja Eesti Prismas müüdi ohtliku bakteriga maisi

Soome suurim jaekett S Group teatab, et nende Rainbow kaubamärgi all müüdavatest külmutatud maisipakkidest avastati listeeriabaktereid.

Prisma Peremarketi kommunikatsioonijuht Piret Lankots sõnab, et ettevõte sai emafirmalt SOK 18. jaanuaril info, et Rainbow kaubamärgi all müüdav külmutatud magus mais parim enne kuupäevaga 09.06.2019 ei vasta kvaliteedinormile. «22. jaanuaril saime täpsustava info, et müügilt tuleb eemaldada ka varasemad partiid parim enne kuupäevaga 06.01.2019 kuni 09.06.2019,» ütleb Lankots. Bakterikahlusega toodete EAN-kood on 6414890300050 (asub triipkoodi juures) ja tootjaks Poola ettevõte Pinguin Foods Polska Sp. z o.o.