Catwees teatab veebruaris algavast suurest muutusest

OÜ Catwees teatas nädala algul, et loobub Honda mototehnika, aiatehnika ja paadimootorite müügi ning järelteeninduse pakkumisest. Ettevõtte juhatuse esimees Ilmar Tennokese sõnas, et otsus tuleneb tihedast konkurentsist autoturul ja soovist fookusseerida tegevus automüügi täisteenuse pakkumisele.

Peatatav müügitegevus ja hooldus moodustas ettevõtte käibest Tennokese sõnul 5-7 protsenti ja edaspidi tegeleb sellega uus Honda diiler. «Uus diiler hakkab neid samu tooteid müüma ja tema saab olla kliendile lähemal, kui meie oleme.» Kes see on, pole hetkel teada. Catweesi motoklientide numbrit ei oska Tennokese täpselt välja tuua, kuid sõnab, et see võib jääda sadade klientide piiresse.