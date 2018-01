Autopargi vanuse poolest on Eesti ELis tagantpoolt viies

Võrreldes 2016. aastaga tõusis mullu uute sõiduautode müük 11,6 protsenti ning kuigi Eesti on sõidukite arvult 1000 elaniku kohta tõusnud ELis kuuendale kohale, on autopargi keskmine vanus 15 aastat, millega oleme ELis tagantpoolt viiendal kohal, vahendab ERR Uudised.

«Inimeste palgad on tõusnud ja endale saab lubada paremat autot, see ei tähenda seda, et uut autot, aga paremat autot,» sõnas Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Liidu tegevjuht Arno Sillat. «Aga kui me vaatame üle Eesti, piirkondi, mis on praegu vähem arenenud, millele riik ei pööra piisavalt tähelepanu, siis nendes piirkondades on keskmine vanus tuntavalt kõrgem.»