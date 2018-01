Tallinki krevetid ja heeringas said ökomärgise

Rahvusvaheline merenduse kaitsele ning kalavarude ja mereandide kestlikule kasutamisele keskendunud organisatsioon Marine Stewardship Council (MSC) omistas Tallink Grupi laevadele esimestena maailmas tunnustatud Chain of Custody sertifikaadi, mis tõestab, et kontserni laevadel pakutakse vaid jätkusuutlikult püütud mereande.

Gruppi kuuluvale viiele Silja Line’i kaubamärgi all sõitvale laevale omistati MSC sertifikaat juba 2017. aasta septembris ning novembris tehtud auditi tulemusel liideti sertifikaadiga kaetud laevade hulka ka Tallinna-Helsingi liinil sõitvad shuttle’i laevad Star ja Megastar.

Sertifikaat tõestab, et Tallinki laevadel pakutakse vaid keskkonnasäästlikke praktikaid järgides püütud mereande, eelkõige krevette ja heeringat. Sertifikaadiga kaetud laevadel tarbitakse aastas kokku keskmiselt 190 tonni krevette ja 23 tonni heeringat ning nüüdsest võivad reisijad olla kindlad, et kõik need mereannid on püüdnud jätkusuutlikult vastutustundlikud kalastajad ning merevarusid kahjustamata.

«MSC sertifikaat on oluline tunnustus Tallinki püüdlustele pidevalt vähendada meie igapäevasest tegevustest tulenevat mõju ümbritsevale keskkonnale,» lausus Tallink Grupi kommunikatsioonijuht Katri Link. «Sertifikaat on tunnustatuim säästliku mereandide püügi standard maailmas ning selle standardi saavutamine on väga oluline edasiminek kogu meie keskkonnasäästlikus tegevuses. Tulevikus on meil plaan sertifikaati laiendada kõigile Tallink Grupi laevadele.»

«Me loodame, et Tallink Grupi saavutused selles vallas aitavad tõmmata rohkem tähelepanu sellele, et me oma mereande säästlikumalt tarbiksime ning panevad ka teisi ettevõtteid ja tavatarbijaidki rohkem mõtlema sellele, kust meie toidulauale jõudvad mereannid pärit on,» lausus Minna Epps, MSC Läänemere regiooni programmidirektor. «Selleks, et MSC suudaks omale seatud eesmärke saavutada, on oluline, et veelgi rohkem ettevõtteid ja tarbijaid valiksid võimalusel vaid MSC-märgistusega mereande.»