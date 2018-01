Eestlane langes Londonis leviva petuskeemi võrku

29-aastane eestlane (nimi toimetusele teada) jäi enda sõnul ilma 310 naelast (ca 350 eurot – toim), pärast seda, kui on raha kandnud neiule, kes lubas talle müüa iPhone 7.

Naine oli reklaampostituse peale müüja Chloega ühendust võtnud. Pärast raha maksmist pidi neiu iPhone’i veel samal päeval posti panema, kuid telefon ei ole siiani ostjani jõudnud. Sõnumitele Chloe enam ei vasta. Eestlane on oma murega pöördunud ka pettustega tegeleva organisatsiooni Action Farud poole.

«Ma tean, et paljud panevad oma asju Facebookis odavamalt müüki, et neist kiiresti lahti saada,» sõnas naine. «Aga ma olen hetkel väga vihane ja soovin, et pettur saaks karistada.»